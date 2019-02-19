В Онгудайском и Чемальском районах началось подтопление прибрежных территорий вблизи малых рек, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

В результате образования наледи вода выталкивается из русел рек и затапливает окрестности.

Соответствующая ситуация наблюдается на реке Талдушка у села Нижняя Талда. Подтоплены два моста. Для нормализации обстановки спасатели расчищают водоотводный канал длиной свыше 270 метров.

Река Верхний Инегень подтопила несколько огородных участков села Инегень. Там прорублен 200-метровый канал.

Озеро Теньгиньское угрожает потопом сельчанам из Озерного. Чтобы не допустить этого, ведется расчистка водоотводного русла.

Все эти села расположены в Онгудайском районе.

В Чемальском же опасность грозит только селу Куюс, где поднимается река Куба. Местные сотрудники МЧС устраивают водоотведение, чтобы ликвидировать угрозу.