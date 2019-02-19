Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о действиях зарубежных коллег, которые пытаются сорвать показы фильма "Т-34" в других странах.
В частности он привел пример США, где после призыва к бойкоту кинокартины от украинского посольства отменили ее показ в Сан-Франциско.
Сенатор сравнил такие действия с "объявлением войны на кинополях".
Также он провел параллель между фашистами, которые пытались остановить Т-34, но не могли, и представителями Украины, которые хотят остановить показ одноименной картины.
"Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой – не остановили, – заявил Пушков. – И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней".
Украина объявила России войну и на кинополях — всеми силами пытается сорвать показ фильма "Т-34" в Сев. Америке. Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой — не остановили. И эти не остановят — ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 февраля 2019 г.
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