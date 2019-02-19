Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о действиях зарубежных коллег, которые пытаются сорвать показы фильма "Т-34" в других странах.

В частности он привел пример США, где после призыва к бойкоту кинокартины от украинского посольства отменили ее показ в Сан-Франциско.

Сенатор сравнил такие действия с "объявлением войны на кинополях".

Также он провел параллель между фашистами, которые пытались остановить Т-34, но не могли, и представителями Украины, которые хотят остановить показ одноименной картины.

"Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой – не остановили, – заявил Пушков. – И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней".