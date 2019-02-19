Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил запретить крупным торговым сетям работать в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

В качестве примера он привел европейские государства, в частности Германию. Там, по его словам, в 20:00 пятницы супермаркеты и гипермаркеты закрываются, и открываются только утром в понедельник.

Сенатор утверждает, что это не оставит население без товаров, ведь небольшие торговые точки и магазины шаговой доступности работают каждый день.

Стоит отметить, что это не первая подобная инициатива. Так, в 2017 году сенаторы предлагали внести поправки в закон "О торговле", чтобы гипермаркеты в субботу работали до 16.00, в будние дни до 21.00, а по воскресеньям не работали вовсе.

Авторы законопроекта аргументировали, что ограничения на работу гипермаркетов должны помочь малым магазинам, где клиентов на небольшой площади обслуживают одна-две кассы.