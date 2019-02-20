На основе сведений о продажах за 2018 год составлен рейтинг самых популярных в России китайских автомобилей, сообщает "Автостат".

Возглавил рейтинг кроссовер Lifan X60. За год продажи на нее возросли упали на 44%, достигнув 4096 штук, но даже это не сдвинуло его с первой ступени пьедестала..

Почти на тысячу меньше людей приобрели ее ближайшего конкурента: Lifan Myway – 3230 экземпляров (+350% от показателей 2017-го).

В тройку также вошел Chery Tiggo 3, отстав от второй ступени пьедестала почти на 150 машин – 3076 (+16%).

Превысить показатель в три тысячи купленных автомобилей в январе удалось также и кроссоверу Zotye T600. Его приобрели 2048 россиян (+190%).

Остальные продаваемые модели расположились в следующем порядке: Lifan X50, Geely Atlas, Lifan Solano, Haval H6, Lifan X70 и Chery Tiggo 5.