Депутаты парламента Алтайского края пытаются найти способ для регулирования продажи алкоголя в предприятиях общепита. Главное их пожелание – чтобы Госдума вернула регионам полномочия по дополнительному ограничению в этой сфере. Запасной вариант – продлить время продажи горячительных напитков в магазинах. Эти инициативы обсудили на заседании специальной рабочей группы в краевом парламенте во вторник, 19 февраля.
"После того, как федеральный законодатель ограничил полномочия регионов, установив, что законодательные органы субъектов РФ не могут устанавливать дополнительные условия для розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, бороться нам стало сложнее", – сказал председатель комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Альберт Лунев.
И действительно, все ограничения для работы магазинов и общепита по продаже алкоголя установлены на федеральном уровне. У регионов таких полномочий теперь нет.
Но депутатам постоянно поступают обращения от граждан, которые жалуются на нарушения спокойствия посетителями пивных заведений.
Пока у регионов были полномочия, Алтайский край установил дополнительные требования закона к предприятиям общепита – они должны были соответствовать ГОСТу. Так депутаты пытались хоть как-то ограничить незаконную продажу алкоголя. Но Верховный суд РФ признал эту меру избыточной, и ее пришлось отменить.
Участники группы предложили направить в Госдуму инициативу, чтобы вернуть регионам полномочия. Таких инициатив в ГД от разных регионов уже несколько, но федеральный законодатель пока не торопится идти навстречу.
Еще одно предложение, его активно продвигает депутат Юрий Астанчик, – продлить время продажи алкоголя в обычных магазинах. Сейчас в Алтайском крае купить этот товар можно с 9 утра до 21 часа. По мнению Астанчика и некоторых участников рабочей группы, это может способствовать переводу его продажи в цивилизованное русло и снизить спрос на алкоголь в недобросовестных предприятиях общепита. Он предлагает продлить время до 23 часов.
По словам начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, в муниципалитетах большинство тоже высказывается за продление времени.
Администрации практически всех городов считают, что это создаст предпосылки для уменьшения количества предприятий, имитирующих деятельность по оказанию услуг общественного питания, добавил чиновник.
Комментарии
Я честно говоря не очень рад, что масса пивнушек работает в округе круглосуточно. То и дело ходишь туда ночью за добавкой.
не простые люди за этим стоят, раз не могут приструнить пивнухи
бизнес на моче ога
лутше боярышнек пить
Надо, непременно надо уничтожить все пивнушки. Ибо там пьют пиво и шумят.
Надо также замордовать всех курильщиков, ибо они дымят.
Надо также замордовать всех автовладельцев, ибо они везде паркуются и шумят и дымят.
Надо замордовать всю молодежь, ибо они по ночам шарятся и орут. И пьют пиво. И шумят.
Оставить только бабок. Они все время спят или в поликлинику ходят.
Так победимъ!
вот бабки то вообще не спят ага
Состязание государственников и алко-бизнесменов, кто кого?
Пивнушки это мусор и пьяный дебош под окнами.