Депутаты парламента Алтайского края пытаются найти способ для регулирования продажи алкоголя в предприятиях общепита. Главное их пожелание – чтобы Госдума вернула регионам полномочия по дополнительному ограничению в этой сфере. Запасной вариант – продлить время продажи горячительных напитков в магазинах. Эти инициативы обсудили на заседании специальной рабочей группы в краевом парламенте во вторник, 19 февраля.

"После того, как федеральный законодатель ограничил полномочия регионов, установив, что законодательные органы субъектов РФ не могут устанавливать дополнительные условия для розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, бороться нам стало сложнее", – сказал председатель комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Альберт Лунев.

И действительно, все ограничения для работы магазинов и общепита по продаже алкоголя установлены на федеральном уровне. У регионов таких полномочий теперь нет.

Но депутатам постоянно поступают обращения от граждан, которые жалуются на нарушения спокойствия посетителями пивных заведений.

Пока у регионов были полномочия, Алтайский край установил дополнительные требования закона к предприятиям общепита – они должны были соответствовать ГОСТу. Так депутаты пытались хоть как-то ограничить незаконную продажу алкоголя. Но Верховный суд РФ признал эту меру избыточной, и ее пришлось отменить.

Участники группы предложили направить в Госдуму инициативу, чтобы вернуть регионам полномочия. Таких инициатив в ГД от разных регионов уже несколько, но федеральный законодатель пока не торопится идти навстречу.

Еще одно предложение, его активно продвигает депутат Юрий Астанчик, – продлить время продажи алкоголя в обычных магазинах. Сейчас в Алтайском крае купить этот товар можно с 9 утра до 21 часа. По мнению Астанчика и некоторых участников рабочей группы, это может способствовать переводу его продажи в цивилизованное русло и снизить спрос на алкоголь в недобросовестных предприятиях общепита. Он предлагает продлить время до 23 часов.

По словам начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, в муниципалитетах большинство тоже высказывается за продление времени.

Администрации практически всех городов считают, что это создаст предпосылки для уменьшения количества предприятий, имитирующих деятельность по оказанию услуг общественного питания, добавил чиновник.