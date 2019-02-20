Депутаты и активисты ЛДПР проведут в Алтайском крае серию пикетов и митингов в честь 23 февраля. На акции в Барнауле выступающие поднимут социальные проблемы, сообщили в пресс-службе партии.

Акции пройдут по всему региону, но самым массовым традиционно будет митинг в столице края. Он состоится в сквере им. Г.Титова в 13 часов в субботу, 23 февраля.

"Партийцы выйдут под лозунгами: "ЛДПР – партия патриотов!", "ЛДПР: русские умеют побеждать!", "Мир на Земле – в руках России!", "Слава русским воинам!", "Повысили НДС и пенсионный возраст – а где зарплаты?", "Сильной России – низкие цены на коммуналку и бензин!", "В великой стране не должно быть аварийных домов!", – уточнили в партии .

Участники митинга получат подарки от партии.