Президент России Владимир Путин во время послания Федеральном Собранию заявил, что национальные проекты построены вокруг человека и ради достижения нового качества жизни.

Именно тема наципроектов стала главной темой выступления главы государства. В начале своей речи Путин подчеркнул, что власть обязана работать на стратегические цели уже сегодня.

"Запаса времени на раскачку нет. Задачи сложны. Но снижать планку конкретных ориентиров нельзя. Мы обязаны двигаться только вперед….Кроме того, людей не обманешь. Они остро чувствуют несправедливость", — сказал президент.

Также он заявил: "Мы не должны ждать пришествия коммунизма...Работа власти на всех уровнях должна быть содержательной".

Также Путин отметил, что сегодня на реализации национальных проектов "мы можем сконцентрировать колоссальные финансовые ресурсы", которые заработаны миллионами наших граждан.

"Ключевая задача — сбережение народа, а значит, поддержка семей. Будем делать все для укрепления семейных ценностей", — добавил президент.