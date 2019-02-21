Фото: "Барнаульский автобус"
Алтайский край может в ближайшее время претендовать на значительные субсидии из федерального бюджета на обновление общественного транспорта. О такой возможности высказался председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в ходе своего визита в Барнаул.
Эксперт отметил, что как общественник будет добиваться запуска специальной программы Минпромторгом на обновление транспорта. Этот вопрос будет затронут на расширенном заседании Госсовета, который пройдет в ближайшее время.
Особое внимание Илья Зотов призвал уделить муниципалитетам Алтайского края, где автобусы уже давно отслужили свой срок.
"Транспорт изношен максимально. Через несколько лет его может и вообще не стать. Нужны субсидии с федерального уровня", – сказал эксперт.
Илья Зотов напомнил, что депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова написала письмо на имя премьер-министра страны Дмитрия Медведева с призывом разработать государственную программу обновления общественного транспорта. Ответ от главы кабмина должен прийти уже в ближайшее время.
По мнению депутата, россияне часто обращаются к ней с жалобами на перебои в работе общественного транспорта и закрытие сообщения между небольшими поселениями. Депутат уверена, что эффективность общественного транспорта напрямую зависит от его состояния.
По данным Минтранса, износ основных фондов автомобильного транспорта сейчас составляет более 60%. При этом сверх нормативного срока эксплуатируется 75% трамвайных вагонов, а также 55% троллейбусов.
Наталья Кувшинова отметила, что в 2014 году правительством России были приняты меры по решению проблемы обновления подвижного состава общественного транспорта в Крыму, и предложила распространить эту инициативу на другие регионы страны.
Отметим, что проблема износа транспорта актуальна для Барнаула. Так, по официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%, троллейбусов и автобусов – около 85%. За последние 5 лет в Барнауле не был куплен ни один электротранспорт. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку транспорта.
Комментарии
Вчера на "Ласточке" в Н-ск носился! Ай да Зотов-ай да маладец! Но правда "Ласточкой" я называю свою Оку.
Фейковая новость, такая же хрень , что и с ласточкой из Барнаула до Н-ска
Зотов- Ося Бендер, не?
федеральное бабло для покупки автобусов частникам? шикарно.
Эксперт отметил, что как общественник будет добиваться запуска специальной программы Минпромторгом на обновление транспорта.
"Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии." - Минпромторг.
что случилось с Амик? Это не новостной сайт,а какие-то сплетни. Что означают новости, начинающиеся со слова МОЖЕТ?