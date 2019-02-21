Фото: "Барнаульский автобус"

Алтайский край может в ближайшее время претендовать на значительные субсидии из федерального бюджета на обновление общественного транспорта. О такой возможности высказался председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в ходе своего визита в Барнаул.

Эксперт отметил, что как общественник будет добиваться запуска специальной программы Минпромторгом на обновление транспорта. Этот вопрос будет затронут на расширенном заседании Госсовета, который пройдет в ближайшее время.

Особое внимание Илья Зотов призвал уделить муниципалитетам Алтайского края, где автобусы уже давно отслужили свой срок.

"Транспорт изношен максимально. Через несколько лет его может и вообще не стать. Нужны субсидии с федерального уровня", – сказал эксперт.

Илья Зотов напомнил, что депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова написала письмо на имя премьер-министра страны Дмитрия Медведева с призывом разработать государственную программу обновления общественного транспорта. Ответ от главы кабмина должен прийти уже в ближайшее время.

По мнению депутата, россияне часто обращаются к ней с жалобами на перебои в работе общественного транспорта и закрытие сообщения между небольшими поселениями. Депутат уверена, что эффективность общественного транспорта напрямую зависит от его состояния.

По данным Минтранса, износ основных фондов автомобильного транспорта сейчас составляет более 60%. При этом сверх нормативного срока эксплуатируется 75% трамвайных вагонов, а также 55% троллейбусов.

Наталья Кувшинова отметила, что в 2014 году правительством России были приняты меры по решению проблемы обновления подвижного состава общественного транспорта в Крыму, и предложила распространить эту инициативу на другие регионы страны.

Отметим, что проблема износа транспорта актуальна для Барнаула. Так, по официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%, троллейбусов и автобусов – около 85%. За последние 5 лет в Барнауле не был куплен ни один электротранспорт. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку транспорта.