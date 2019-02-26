Мараловодческое хозяйство "Байгабак" — особенное место для отдыха и оздоровления: здесь самобытно, необычно, и в радиусе пяти километров – только первозданная природа. Расположенный в одном из красивейших регионов Российской Федерации – Республике Алтай, — этот маральник предлагает не только место для уединенного отдыха, но и уникальный целебный источник – пантовые ванны.

О силе пантовых ванн

Горный Алтай недаром славится как один из лучших "зеленых санаториев" России для разведения маралов: особенности природы и климата, наличие изобилия целебных трав, родниковых вод и чистейшего воздуха создают среду, где знаменитый благородный олень – марал — набирает свою целебную силу. В экологически чистых предгорьях Алтая, где обитают маралы, содержатся практически все элементы таблицы Менделеева. Маралы также употребляют в пищу сотни видов произрастающих на Алтае растений, что позволяет им накопить в пантах сбалансированный комплекс минералов, микроэлементов и витаминов, которые организм человека усваивает максимально – причем без побочных эффектов, характерных для многих синтетических средств.

Одним из лучших способов насыщения организма целебной силой пантов являются ванны из пантового отвара. Они прекрасно расслабляют и оказывают омолаживающее действие, помогают выводить токсины, улучшают состав крови, состояние кожи и суставов, оптимизируют работу желудочно-кишечного тракта и энергетические процессы в организме, укрепляют иммунитет и являются профилактикой для многих заболеваний. Кроме того, пантовые ванны пробуждают внутренние ресурсы человеческого организма, обладают выраженным оздоровительным эффектом, способствуют восстановлению потенции у мужчин и нормализации половой функции женщин.

Почему именно "Байгабак"

Почему за целебными пантовыми ваннами стоит ехать именно в маральник "Байгабак"? Потому что здесь:

имеется собственное поголовье маралов, выращиваемых в максимально приближенной к естественной среде обитания;

используется только качественное сырье – цельные панты племенных маралов, — а не сухие экстракты и смеси;

применяется честная технология приготовления пантового отвара — без использования некачественного сырья, обрезков, разного рода сухих экстрактов и смесей;

в ходе более чем 20-летнего опыта работы разработана уникальная технология приготовления пантового отвара, приносящего максимальную пользу организму;

отвар готовится на воде из природного источника, которая содержит серебро, селен, цинк, магний, метакремниевую кислоту и множество других полезных минеральных веществ, что идеально дополняет состав пантового отвара и усиливает его оздоровительный эффект;

предлагаются дополнительные восстанавливающие и лечебные процедуры: массаж, обертывания, а также препараты на основе пантов и крови марала, особые травяные сборы собственного производства.

Помимо пантовых ванн, посетителей маральника "Байгабак" ждет уютный уголок для отдыха — вдали от городского шума и надоедливых звонков, среди гор и в окружении живой природы. Каждому гостю предлагается здоровое питание из продуктов собственного подворья и от местных фермеров, индивидуальные простыни и одноразовые тапочки для приема пантовых ванн, а также травяной чай с душистым медом для восстановления организма после процедуры. А чтобы поближе познакомиться с красивым и царственным маралом в его естественной среде обитания, здесь организуются конные прогулки.

Как добраться до маральника

Удаленность маральника от аэропорта г. Горно-Алтайска составляет 80 км. На протяжении всего расстояния имеется асфальтовое покрытие, что делает поездку до маральника комфортной и приятной.

Чтобы добраться до маральника "Байгабак", нужно двигаться по трассе в сторону с.Чемал, в с.Узнезя повернуть налево на с.Бешпельтир, затем двигаться около 5 км., после чего свернуть направо на маральник (его можно найти в 2ГИС).

К слову, теперь пантовые ванны от маральника "Байгабак" можно принимать круглый год: на территории гостевого дома "Домашний очаг", расположенного в селе Артыбаш Турочакского района (озеро Телецкое), открылся круглогодичный оздоровительный комплекс.

Мараловодческое хозяйство "Байгабак"

Республика Алтай, Чемальский район, урочище Верх-Байгабак

тел. 8-913-999-6790, 8-913-999-0593

Сайт

e-mail: baygabak@yandex.ru