В НАТО отреагировали на слова Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию, где президент рассуждает о действиях в случае размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности.

В частности, он допустил возможность применения ракет не только по целям, от которых исходит угроза, но и по территориям, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих России ракетных комплексов.

Как сообщает "Интерфакс", заместитель представителя альянса Пирс Казалет заявил, что считает такое суждение угрозой.

"Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы, — заявил он. — Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

При этом зампредставителя считает, что РФ в рамках ДРСМД должна уничтожить ракеты средней дальности.

Казалет подчеркнул, что НАТО не собирается размещать в Европе ядерное оружие наземного базирования, а обвинения против противоракетной обороны альянса – "явная попытка отвлечь внимание от нарушения ДРСМД".