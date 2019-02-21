Путин заявил о вероятной угрозе отключения России от интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть, сообщает РИА "Новости".

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", — отметил Путин.

По его словам, речь идет как об экономическом, так и о политическом ущербе.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", — подчеркнул Путин.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассказал о возможном сценарии отключения России от глобальной сети. По его мнению, это может произойти в случае эскалации международной напряженности.