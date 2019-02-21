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Масштабную реконструкцию ж/д вокзала в Барнауле закончат в 2024 году

, ИА "Амител"
В Минтрансе региона показали предварительный проект обновления здания вокзала

Фото: Минтранс Алтайского края

Работы по реконструкции железнодорожного вокзала в Барнауле, которые должны будут завершиться в 2024 году, обсудили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Там прошла встреча архитекторов города, представителей органов исполнительной власти и ОАО "РЖД". Известно, что проектом будет заниматься новосибирский проектно-изыскательский институт "Сибжелдорпроект" – филиала АО "Росжелдорпроект".

В ходе встречи был представлен предпроектный вариант, после чего все стороны обменялись вопросами и предложениями в части проведения работ по реконструкции ж/д вокзала. Обратим внимание, что внешний облик здания останется практически неизменным в связи с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия. При этом ожидаются внутренние изменения, которые будут направлены на улучшение условий для пассажиров.

Так, в проект реконструкции планируется включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения, для того чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.

Как пояснили в ведомстве, начало проектных работ начнется уже в 2019 году, а закончится в 2020. По завершению будут определены сроки реализации данного проекта в три этапа до 2024 года. Сначала пройдет реконструкция вокзального комплекса с использованием "старого здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пассажиров дальнего следования и "нового здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пригородных пассажиров. Далее пройдут работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры и реконструкция самой привокзальной площади.

Инвестиции в развитие Западно-Сибирской железной дороги в 2019 году составят не менее 17 миллиардов рублей. Всего же в прошлом году ЗСЖД начала реконструкцию вокзалов на станциях Чаны и Татарская в Новосибирской области и Усть-Тальменская в Алтайском крае. Заканчивается проектирование вокзала в Бердске (Новосибирская область), в 2019 году начнется проектирование вокзалов на станции Барнаул (Алтайский край) и Междуреченск (Кемеровская область).

Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут уже несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Также здание является памятником архитектуры, и его будут приводить в порядок в соответствии с требованиями закона к восстановлению таких объектов. Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности для маломобильных групп граждан, есть определенные вопросы и по безопасности.

Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород" депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Если это произойдет, РЖД готовы инвестировать в строительство нового транспортного узла в краевой столице. Также в компании намерены улучшить прилегающую к зданию территорию.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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