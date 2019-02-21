В четверг, 21 февраля, Госдума рассмотрит внесение изменений в закон о страховых пенсиях, в частности – создание механизма для наследования таких выплат, пишет "Российская газета".

Согласно инициативе, гражданин, который уплачивал в течение жизни страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.

Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить право наследования страховой пенсии.

Для этого предлагается установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости". Установленный период будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет. В этот период гражданин или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии.

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию заявил, что проведенная в начале наступившего года индексация пенсий прошла неправильно. Он потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям.