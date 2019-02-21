В четверг, 21 февраля, Госдума рассмотрит внесение изменений в закон о страховых пенсиях, в частности – создание механизма для наследования таких выплат, пишет "Российская газета".
Согласно инициативе, гражданин, который уплачивал в течение жизни страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.
Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить право наследования страховой пенсии.
Для этого предлагается установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости". Установленный период будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет. В этот период гражданин или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии.
Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию заявил, что проведенная в начале наступившего года индексация пенсий прошла неправильно. Он потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям.
Комментарии
да лаааааааадно, пенсионный решит расстаться с халявными деньгами???? да не поверю! аааааааа, внесли на рассмотрение, то есть -могут не утвердить...
не верю..они уже все деньги потратили..им нечего отдавать..аха вернут,уши от мертвого осла..
ну уши хоть можно приготовить)))
Установленный период будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет.
Ожидаемая это сколько???
21.02.2019 13:11
Зануда
Вы думаете это для всех? Ага щаз, скорее всего тока для депутатов , чиновников и т.д. ну вы поняли.
прям скввозит,как месному тяжело в этой жизни..весь мед не в его рот текет..и все мимо его пробегает..бедная твоя жена...бедная
шо вы - шо вы.. она не бедная у нее муж золото
Согласно инициативе, гражданин, который уплачивал в течение жизни страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.
никак до какого-то думца-популиста дошло что не только лишь все мужчины доживут до нового пенсионного возраста и насладятся выплатами страховой пенсии на которую перечисляли 22% от начисленной зарплаты за весь период трудового стажа...
Мне больше нравится нет гаража-нельзя купить машину...Я бы так скоренько свои гаражики бы продала за хорошие деньжата..в аренду бы их сдавала,как квартирку...Толковые нужно законы принимать,толковые..