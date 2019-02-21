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Путеец-руководитель в Барнауле заплатит огромный штраф за поборы с сотрудников

, ИА "Амител"
Сотрудника железной дороги признали виновным в лихоимстве
Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 3,3 миллиона рублей / Фото: joil.ru

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 3,3 миллиона рублей / Фото: joil.ru

Начальник Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции ОАО "РЖД" признан виновным в получении взяток, сопряженных с вымогательством.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, всего обвиняемому инкриминировали пять преступных эпизодов. Установлено, что в 2017-1018 годах злоумышленник вымогал у подчиненных ему работников взятки в виде денег под предлогом привлечения их к дисциплинарной ответственности и увольнения, а также совершение других препятствий по службе.

В указанный период времени обвиняемый получил от подчиненных взятки на общую сумму 370 тысяч рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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