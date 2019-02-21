Рогозин усомнился в способностях Илона Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин усомнился в способности компании Space X Илона Маска разработать ракетный двигатель, который превзошел бы российский, передает ТАСС.
Ранее Маск сообщил, что двигатель Raptor на испытаниях в камере сгорания достиг давления 268,9 бар (приблизительно 274,2 килограмма силы на квадратный сантиметр).
Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180, по данным производителя НПО "Энергомаш", развивает давление в камере сгорания 261,7 килограмма силы на квадратный сантиметр.
"Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородно-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть", – заявил Рогозин.
Российские двигатели РД-180 используются на ракете Atlas V, осуществляющей запуски аппаратов для ВВС США, а также научных и исследовательских миссий NASA. Ранее Пентагон заявил, что планирует отказаться от российских ракетных двигателей, как только это станет возможным.
Комментарии
Рогозин является глубоким специалистом со своим гуманитарным образованием
Заголовок смахивает на анекдот.
Не буду здесь ничего комментировать так как в данном вопросе я не компетентен.
Аналогичные сомнения были у главы Автоваза в годы разработки Лады Эллады.
Он сомневался, что Тесла Илона Маска способна превзойти характеристики Эллады
вот смотришь на эти фото..вроде успешные все такие,богатенькие..а чот замуж то ни за кого и не хочется..Специально подобные фоточки публикуете???
Маск, наверное разочаровался, что даже проведённые испытания не убедили рагозина в способности компании разработать ракетный двигатель, который превзошел бы российский. Мало того даже когда Маск начнёт летать на этом двигателе рагозин будет утверждать, что все это фотошоп.