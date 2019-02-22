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Депутаты Барнаула лишили себя ежемесячных компенсаций

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Народные избранники перестанут получать по 6000 рублей в месяц
Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

Барнаульская городская Дума отказалась от ежемесячных компенсаций депутатам в 6000 рублей. К такому шагу БГД призвала городская прокуратура, посчитавшая, что народным избранникам не правильно получать деньги за исполнение общественных функций. Решение было принято на первом в 2019 году заседании в пятницу, 22 февраля.

Из 34 депутатов за добровольное лишение компенсации проголосовал 31 человек.

Это единороссы (25 человек), которых в БГД большинство, три справедливоросса и три коммуниста. Все трое членов фракции ЛДПР от голосования воздержались. Как пояснил глава фракции Алексей Скосырский, не все депутаты могут позволить себе тратить личные деньги на расходы по депутатской деятельности. А вот коммунист Елена Хрусталева идею наоборот поддержала и предложила высвободившиеся средства направить на покупку жилья детям-сиротам. Депутатам "Единой России" поддержать голосование было рекомендовано на уровне руководства партии.

Впрочем, заместитель председателя БГД Сергей Струченко рассказал, что выплата компенсации была приостановлена сразу после получения протеста прокурора, то есть с декабря 2018 года.

На это в бюджете на год было заложено 2,5 млн рублей. Теперь компенсации отменены полностью, средства будут перераспределены на другие траты. Но депутат Иван Огнев сообщил, что если выяснится, что из-за отмены компенсации депутаты не смогут полноценно выполнять свою работу, то к этому вопросу ещё вернутся.

Напомним, из 40 депутатов БГД ежемесячную компенсацию в 6000 рублей получали 35. Четверо  получают в гордуме официальную зарплату, председатель Думы от выплаты отказалась и зарплату также не получает.

Эти средства выделялись на расходы депутатов: канцелярия, транспорт и другое. Однако никаких документальных отчётов с депутатов не спрашивали. До 2012 года сумма составляла 4000 рублей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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