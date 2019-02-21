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Молодые и многодетные семьи стареют в очереди за участками в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Люди теряют годы, ожидая того, что им положено
Фото: vitvesti.by

Фото: vitvesti.by

Молодые и многодетные семьи стареют в очереди за земельными участками в Горно-Алтайске, сообщает "Служба Новостей "FM-продакшн".

К журналистам обратились горожане, которые стоят на очереди за землей по пять-шесть лет.

Как выяснилось, с 2013 года участки получили только 54 семьи из Горно-Алтайска из более чем трех тысяч. Многие потеряли годы, наблюдая за неподвижной очередью на сайте городской администрации.

Так, в 2014 году в семье одного из жителей республиканской столицы родился третий ребенок. Тогда родители сразу встали на очередь в ожидании земельного участка, который положен им по закону, как многодетной семье. Однако вскоре горожан стали попросту выгонять из городской администрации. Глава многодетной семьи уверяет, что чиновники потребовали более их не тревожить.

"Служба Новостей "FM-продакшн" составила официальный запрос в администрацию Горно-Алтайска. Однако, власти не стали отвечать на вопрос о том, сколько участков выдадут в текущем году. Также чиновники умолчали о способах сокращения многолетней неподвижной очереди.

Одна из горожанок уже шесть лет ожидает своего участка по программе молодой семьи. Однако ее место в очереди за это время практически не изменилась: сейчас она более чем тысяча двухсотая. Женщина считает, что мэрия тянет время нарочно.

"Участков пока нет, ожидайте. Ожидать чего? Пока мы из возраста выйдем? Интересно, они это целенаправленно делают, чтобы отсеять неподходящих людей под эту программу? И очередь не движется, и люди вылетают, а куда деваются эти участки — непонятно. Мы наслышаны, что за деньги они всегда готовы предоставить участки — на аукционах, ради бога, покупайте. То есть получается, что продать — участки есть, а предоставить — участков нет", — говорит горожанка.

В письме за подписью главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой, которое пришло в ответ на запрос журналистов, проигнорировали вопрос о поступающих жалобах людей, которые не дождутся своих участков, так как "стареют" в очереди и "вылетают" из программы.

Однако власти привели шокирующую статистику — за последние шесть лет участки получили 27 молодых семей из почти двух тысяч. Многодетных семей в очереди около 1200, но земля досталась также только 27-ми.

В письме отметили, что участки не выдают из-за отсутствия земли с необходимой инфраструктурой.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.02.2019 15:24
гость

Хорошая тема для СК России.

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21.02.2019 15:24
- гость -

Законы , чиновники, пишут для людей.
Для себя исключения.

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