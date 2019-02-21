Вторая женщина со статусом долларового миллиардера появилась в России – таковой стала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук.

По информации Forbes, ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Ранее единственной в России женщиной с состоянием более миллиарда долларов была супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Год назад Татьяна Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов.