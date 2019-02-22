Как у вас проходит 23 февраля? Намного ли оно отличается от обычных дней? А ведь мужчинам так же, как и женщинам 8 марта, хочется чувствовать особое внимание и заботу! Что же можно добавить в этот день для полноценного ощущения праздника?

1. Необычный завтрак. Начинаем удивлять своего мужчину уже с утра. Для этого приготовьте для любимого настоящий "брутальный" завтрак. Очистите яблоки от кожуры, нарежьте на дольки, обмажьте медом и корицей и запеките в духовке примерно 10 минут. Приготовьте омлет. Поджарьте картошку с луком. Выложите яблоки, омлет и картошку рядом друг с другом на тарелке. Оригинальный завтрак готов! По желанию все это можно немного посыпать острым сыром. Либо просто приготовьте его любимый, но редко "исполняемый" завтрак.

2. Вручение подарка. Дарите то, что действительно нужно вашему мужчине. Одежда, парфюм, украшения вполне сгодятся. Вариантов подарков – море, ведь можно еще дарить эмоции и впечатления!

3. Культурная программа. Заранее договоритесь с друзьями о совместной прогулке 23 февраля и удивите мужа этой новостью. Отправиться можно куда угодно: в кино, на хоккей, на каток, в боулинг, в модный квест-проект или просто на природу, если позволит погода.

Кстати, ТРЦ "ПИОНЕР" предлагает порадовать защитников в этот день настоящим мужским праздником, который пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра с 15:00 до 18:00. Гости мероприятия будут собирать автомат Калашникова на скорость, наслаждаться шоу-программой, получать крутые призы, а также угощаться вкусными напитками и едой из любимых ресторанов и кафе! Ждем вас!

ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102в

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