2 марта 2019 года, в субботу, в Барнауле пройдет уникальный мастер-класс. Эксперты рынка поделятся эксклюзивной информацией о том, как самостоятельно купить или продать недвижимость.

Темы мастер-класса:

Как быстро и дорого продать квартиру?

Как правильно составить объявление?

Как сделать продающие фото квартиры?

Где рекламировать квартиру, чтобы ее увидели покупатели?

Как правильно установить цену на продаваемую квартиру?

Как подготовить документы к продаже?

Как правильно выбрать квартиру?

Как купить квартиру без накоплений?

Секреты быстрого поиска подходящей квартиры в интернете.

Как проверить документы перед покупкой?

Какова реальная стоимость предложений на рынке?

Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. Участники мастер-класса смогут задать вопросы экспертам. У специалистов "Жилфонда" большой опыт. Агентство безупречно работает уже 22 года, открыто 73 офиса компании в Барнауле, Новосибирске, Бердске, Сочи.

Дата проведения мастер-класса: 2 марта 2019 года.

Начало: в 12:00.

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 119.

Участие бесплатное.

Количество мест ограничено.

Телефон: 8 (3852)201-001.

О компании: "Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 73 офиса в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более 1 200 сотрудников. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Агентство недвижимости года – 2018, по результатам конкурса "Народная премия НГС". Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнер Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнер Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

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