Разбирательство в связи с гибелью солдата-контрактника, попавшего под танк, ведется в военной части в городе Алейске.

Как передает ТАСС, трагедия случилась 14 февраля. Известно, что военнослужащий был придавлен боевой техникой во время плановых занятий по боевой подготовке на полигоне.

"В ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Алтайском крае вследствие грубого нарушения требований безопасности при эксплуатации бронетанковой техники военнослужащий по контракту был придавлен машиной, совершавшей маневр, к борту другой машины, в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью", – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В данный момент в обстоятельствах случившегося разбирается комиссия ЦВО, возбуждено уголовное дело.