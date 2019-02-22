Фото: пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю

Самыми аварийными участками на дорогах Алтайского края за 2018 год стали участки на федеральной трассе Р-256 в районе села Полковниково, а также другие отрезки Чуйского тракта в Косихинском и Троицком районах.

Как сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев, при этом самое большое количество аварий все равно приходится на Барнаул, где наибольшая автомобилизация населения. Очагами концентрации ДТП признаны 56 участков. В их числе перекрестки Северо-Западная – Смирнова, Георгия Исакова – Северо-Западная, Георгия Исакова – Покровская, проспект Ленина – Партизанская, а также пешеходный переход на улице Юрина в районе дома №225.

Всего по итогам 2018 года доля наездов на пешеходов из числа всех аварий составила 37%. Каждое второе ДТП с участием пешеходов произошло на переходах. Одно из предложений для улучшения статистики заключается в сокращении числа нерегулируемых переходов. С такой инициативой ранее выступали в ОНФ. Переходы нужно привести в соответствие требованиям ГОСТа. В населенных пунктах он предусматривает обустройство пешеходных переходов не ближе 200-300 метров друг от друга.

В ГИБДД также отметили, что снизилось на 10% количество аварий с пьяными водителями и автомобилистами, отказавшимися проходить медицинское освидетельствование.