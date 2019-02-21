Суд признал жителя Славгорода в совершении двух преступлений в отношении своих знакомых, одно из которых привело к гибели мужчины.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался 45-летний горожанин. Установлено, что в декабре 2017 года он распивал спиртное в одном из заведений в компании друзей.

"После того, как один из знакомых начал вести себя неподобающим образом, он попросил его выйти. Однако успокоить мужчину не удалась, в связи с чем осужденный имеющимся при себе ножом причинил ему ранение грудной клетки. Через непродолжительное время потерпевший скончался", – отмечают в СКР.

Помимо этого удалось выяснить, что в ноябре 2017 года обвиняемый нанес ножевое ранение лица своей знакомой, которая пыталась его оскорбить.

Мужчина свою вину признал частично. Суд приговорил его к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.