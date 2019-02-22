Чиновники подсчитали, сколько барнаульцев работает в "тени"

30 тысяч человек трудоспособного возраста осуществляют нелегальную трудовую деятельность в Барнауле. Ежегодные потери бюджета (не считая скрытых от фискальных органов платежей) составляют порядка 500 млн рублей в год, а потери внебюджетных фондов превышают 6,5 млрд рублей. Об этом в ходе круглого стола "Неформальная занятость в Алтайском крае и пути ее снижения" сообщил Александр Пугач, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации г. Барнаула. Мероприятие состоялось в АКЗС в четверг, 21 февраля, при участии представителей депутатского корпуса, городских и краевых властей, общественных организаций, профсоюзов, контрольных и надзорных ведомств.

По словам Александра Пугача, в силу ограниченности полномочий органов местного самоуправления основными методами борьбы с неформальной занятостью являются повышение правовой культуры граждан, формирование негативного отношения к этому явлению, а также межведомственное сотрудничество. В городе сформирована специальная рабочая группа, которая занимается нарушениями трудового законодательства. В 2018 году на заседаниях группы рассмотрено 282 организации и почти 6000 обращений граждан, а за 4 года – порядка 1500 организаций и около 34 тысяч обращений.

Благодаря системной работе по погашению задолженности, в прошедшем году в бюджет города поступило порядка 300 млн рублей, во внебюджетные фонды – около 3,5 млрд рублей. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях города в 2018 году выросла на 12,6% (до 33816 рублей), на малых предприятиях – на 7,2% (до 18852 рублей).

Что делать

Администрация Барнаула внесла в АКЗС ряд конкретных предложений по легализации трудовых отношений. Одно из них касается так называемой неполной занятости.

"Работодатели нашли лазейку в сфере неполной занятости: они устраивают сотрудников на полставки, на четверть ставки. Проследить за этим очень сложно, тем более что контрольные функции мало у кого есть. Мы предлагаем включить неполную занятость в критерии рискоориентированной деятельности юрлица и ИП. Это будет посыл к тому, что такие предприятия нужно посмотреть, потому что сегодня федеральный закон ограничивает возможности контроля их деятельности", – сообщил Александр Пугач.

Также чиновник предложил развивать патентную систему налогообложения. По его словам, в Барнауле ее применяют 79 предпринимателей, а в соседней Кемеровской области – около 2000. "Также хотелось бы расширения видов деятельности с нулевой ставкой патента. Сейчас в Алтайском крае таких видов всего 5. Для сравнения: в Новосибирской области их 41, в Омской – 35", – сказал Александр Пугач.