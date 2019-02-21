Увеличение социальных доплат к пенсии затронет 4 млн россиян, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

В среду президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию заявил, что индексация пенсий россиянам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума. По его словам, выплаты за первые месяцы 2019 года необходимо пересчитать.

"Увеличение социальных доплат коснётся порядка 4 млн пенсионеров, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты", — рассказали в ПФР.

Кроме того, в ПФР отметили, что на доплаты к пенсии в 2019-2024 годах понадобится 120 млрд рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на выполнение поручения президента о выплатах пенсионерам потребуется 150-160 млрд рублей.

В Пенсионном фонде добавили, что новый порядок доплат распространят и на прошедшую в январе индексацию страховых пенсий. При этом пенсионерам не нужно будет обращаться в ПФР с заявлением о перерасчете. Индексация пенсий и дополнительных выплат будет происходить с учётом прожиточного минимума пенсионера.