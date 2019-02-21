Конкуренцию среди управляющих компаний предложили усилить

Минстрой подготовил изменения в законодательство, которые позволят усилить конкурентную среду на рынке управления многоквартирными домами, пишет "Парламентская газета".

Ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, уведомление опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов. Поправки предлагается внести в статью 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, исключив из нее часть 1.

Сейчас порядок управления многоквартирным домом, все помещения, которые находятся в собственности РФ, субъекта региона или муниципального образования, устанавливается соответственно уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти, органом госвласти субъекта Федерации и органом местного самоуправления.

Вместо этого предлагается осуществлять управление многоквартирными домами в соответствии с частью 2 – на основании договора, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий ответственность управляющих компаний. В частности вводится штраф за управление многоквартирным домом с грубым нарушением лицензионных требований. Штраф для должностных лиц составит от 100 до 250 тыс. рублей или дисквалификацию до 3 лет. Индивидуальным предпринимателям и юрлицам придется заплатить от 300 до 350 тыс. рублей.