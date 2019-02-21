Путин запретил приставам взыскивать долги с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительное списание задолженностей с пенсий, пособий и других выплат социального характера.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Это позволит исключить ситуации, когда приставы блокируют счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, разными компенсационными выплатами.

Закон обязывает банки и приставов проверять источники доходов должников и не допускать списания социальных выплат. В расчетных документах такие выплаты будут проходить под соответствующим кодом вида дохода.