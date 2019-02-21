Названа причина пожара в гостиничном комплексе в Барнауле

В Барнауле полностью ликвидировано возгорание гостиничного комплекса на улице 80-й Гвардейской Дивизии, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По предварительным данным, причина возгорания заключается в нарушении правил безопасности при использовании печного отопления. Как ранее рассказал один из очевидцев происшествия, "вначале огонь пошел по трубе".

В ведомстве сообщили, что удалось не допустить гибели и травмирования людей. Находящиеся в здании люди эвакуировались самостоятельно.

Сейчас на месте пожара производится проливка и разборка конструкций. Общая площадь пожара составила около 300 кв. метров.

Всего к тушению пожара привлекались 84 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России – 57 человек и 18 единиц техники.