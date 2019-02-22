В Самаре отчаявшиеся родственники привезли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства, поскольку не смогли похоронить умершего на кладбище Рубежное из-за требования заплатить за погребение 50 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.
"Хотят 50 тыс. Я одна ращу ребенка. Откуда мне взять эти деньги?" – сказала супруга усопшего.
Она рассказала, что ей удалось найти другую похоронную организацию с более бюджетными услугами по захоронению, чем предлагались на кладбище. Однако им даже не дали выкопать могилу.
По ее словам, работники компании-монополиста, которая буквально установила ритуальную монополию на городском кладбище, в день похорон сорвали траурное мероприятие, так и не дав вырыть могилу.
В отчаянии близкие покойного оставили гроб с его телом у входа в администрацию – в надежде, что хотя бы таким образом местные власти обратят внимание на вопиющее беззаконие в сфере ритуальных услуг, сложившихся в Самаре.
При этом отмечается, что конфликт на кладбище не смогли разрешить даже сотрудники правоохранительных органов.
Сейчас на площади стало пусто. Куда делись родственники и гроб с телом, пока неизвестно. Возле здания администрации дежурит полиция. Видимо, в данном месте правоохранителям конфликт решить удалось.
Комментарии
Просто походу все в доле
устроила цирк - можно по скромному похоронить то что выделяет гос-во на захоронение, многие так хоронят
устроила цирк - можно по скромному похоронить то что выделяет гос-во на захоронение, многие так хоронят.
В кустик положить и картонкой накрыть? Видимо тоже из администрациии.
9000
гроб 5, яма 2, одежда 1
еще на водку остается
Т.е. по-скромному? Копка могилы 10тыс. у нас, например. А выделяется 6900. При этом гроб ещё довезти надо и т.п.
Ну постоит там с гробом, и?
ну до здания этого она уже доехала же
Читайте в других источниках, троли из администрации, с женщины вымогали более 30000 рублей и не давали похоронить даже когда на кладбище приехали.
устроила цирк
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насколько я поняла из статьи - нет там возможности похоронить дешевле. Владелец кладбища является монополистом и требует указанную сумму за возможность захоронения тела на кладбище. Написано же - нашла тех кто может сделать этот дешевле, но им НЕ ДАЛИ даже возможность выкопать на кладбище могилу.
Правильно сделала. Я бы ещё губернатора в отставку отправил после такой ситуации. А то братки совсем офигели.
Похоронный бизнес сильно криминализирован. Кстати, в Барнауле есть похороны в кредит! Нет денег - возьми кредит!
хорошо, что не беспредельные 90-е, мафия уже законно в кабинетах
при советах такое жути не было!
Кстати, в Барнауле есть похороны в кредит! Нет денег - возьми кредит!
Проще тебя в рабство взять, кайло тебе в руки и рой могилу.!
"При этом отмечается, что конфликт на кладбище не смогли разрешить даже сотрудники правоохранительных органов."
Это как? Вернулись 90-е? Во власти кто?