Томское агентство новостей ТВ2 опубликовало интервью 1989 года с бывшим следователем городского отдела НКВД Антоном Карташовым. Само интервью было записано тридцать лет назад сотрудником томского отделения "Мемориал" Сергеем Девяниным.

Карташова назвали "важнейшим узловым звеном всей схемы массовых убийств 1937-1938 годов в Томске". В своей беседе с сотрудником музея он рассказал о своем продвижении по службе и методах пыток времен "большого террора".

Карташов учился на рабфаке Томского государственного университета в 1932 году, когда его пригласили на работу в НКВД.

"Тогда продвижение по службе шло очень быстро, кадры менялись: кого переводили в другое место, кого на повышение за усердие в работе, а кого и в яму. Отказаться от службы в органах было исключено", — рассказал Карташов.

Он остался на службе, избежал репрессий и начал расследовать дела уголовников и контрреволюционеров.

Методы пыток, применяемые во время допросов к "ничего не знающим", были изощренные. Однажды, по воспоминаниям Карташова, капитан госбезопасности Иван Овчинников добился нужных показаний, посадив голого подозреваемого на раскаленный котел кочегарки.

Некоторых, когда пол над котельной железный сделали из листового металла, в эту подсобку запирали. Так пол от котла раскалится, а они там в голом виде пляшут. Когда паленым мясом запахнет, да еще и своим, люди рассказывали все, что знал, и то, чего не знали.

Карташов про Овчинникова рассказывал следующее: "Вот это был рвач. Веселый всегда, наглый. Служака без принципов. Бабу мимо себя не пропустит. С нас три шкуры драл, разносы устраивал, только держись. "Количество увеличить, сроки сократить!". В день в 1937 году через руки одного следователя проходило по 20-25 дел, а он орал: все мало. "Увеличить!". Я его не уважал, но побаивался, да и все побаивались. Помню, всегда начищен, наглажен, "Шипром" за версту несло от него. Арестантов, наиболее запирающихся, или от кого надо было получить наиболее важное показание, доставляли к нему в кабинет. Там они у Овчинникова язык-то быстро развязывали. На следственные выдумки был неистощим, и нас тому же учил".

Также Карташов подробно описал также комнату отдыха расстрельной команды. Там всегда пахло человеческими испражнениями и алкогольным перегаром — в усиленный паек палачей входило спиртное.

Заключенные в городской тюрьме НКВД Томска содержались в 10-местных камерах по 140 человек.

Применение пыток к арестованным было официально разрешено в СССР в 1937 году.