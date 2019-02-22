Исследователи нашли Центральном архиве Минобороны дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в котором он объяснял причину отступления советских войск в начале Великой Отечественной войны, сообщает РИА "Новости".

С анализом личных записей маршала выступил кандидат исторических наук Александр Ясаков. Он объяснил, что Малиновский записывал все, что происходило с ним с марта 1941 года по февраль 1943-го. В дневниках маршал писал, что командиры, которые должны были управлять корпусами советской армии, не имели нужного профессионального уровня.

Себя маршал также относил к тем, кто не был хорошо подготовлен к началу военных действий. "Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41−42 годов у нас просто не было", — процитировал историк отрывок из дневника Малиновского.

Именно это маршал называл причиной отступления советских солдат после вторжения фашистских захватчиков.

Директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов заявил, что вскоре в свободном доступе появится доклад Малиновского второй половины 30-х годов прошлого века, в котором он рассказывал об обстановке в Испании во время Гражданской войны.