В Барнауле пьяный мужчина побил стекла в нескольких автомобилях

Нетрезвый мужчина побил стекла в нескольких автомобилях в Барнауле – инцидент случился накануне на Потоке.
О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Около 20:00 по адресу: Чеглецова, 66 во дворе дома пьяный мужчина камнем побил нескольким автомобилям стекла. Хозяйка одного из автомобилей, заметив противоправные действия мужчины, вызвала полицию, которые впоследствии его задержали", – отмечает автор заметки.
Пока не ясно, пытался ли злоумышленник что-либо похитить.
Комментарии
новость уже 10 минут висит.. где орущее создание "водитель купил говновозку- купи гараж - сам виноват"
волнуюсь
Не волнуйся! Купи вместо гаража ещё одну говновозку, запасную.
Ну да, в гараже стекла побить сложнее. Но главное задержали дурня. А мог хулиган ночью кинуть камень и все
я то че.. у меня все есть.. думаю это он пьяный шарахался "учил".. загребут жэ(
Опять пИсаки жгут , Чеглецова- ПОТОК......
Скоро от Космонавтов до нового рынка будет "Поток" - наши наступают.)))