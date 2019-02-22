"Магнит" объявил о запуске нового единого бренда

Сеть магазинов розничной торговли "Магнит" представила новый бренд, сообщается на сайте компании.

"Магнит" – один из ведущих ретейлеров России. Под управлением компании на конец 2018 года находилось более 18 тысяч магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась более чем на восемь процентов – до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на два процента – до 89,827 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28 процента акций ретейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82 процента акций).

"Объекты под единым брендом будут открываться с марта 2019 года по всей географии сети. Общее оформление – первый этап создания сети магазинов "Магнит". В дальнейшем все форматы будут связаны не только дизайном, но и программой лояльности", – отмечается в сообщении.

Также указывается, что сейчас магазины сети работают в шести форматах: "У дома" – для повседневных покупок, супермаркеты с более широким ассортиментом, "Магнит-опт" для покупок крупными партиями, ультрамалые, в которых есть только наиболее популярные товары, и дрогери – в них можно приобрести средства для ухода за собой и медикаменты. Теперь все эти магазины будут работать под единым брендом.

Изменился и логотип бренда: теперь это буква "М" в красном обрамлении.