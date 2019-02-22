Суд приговорил 26-летнего гражданина Австралии Джеймса Гаргасуласа к шести пожизненным срокам за умышленный наезд на пешеходов в центре Мельбурна в 2017 году, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеканал ABC.

20 января 2017 года во время проведения в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису Гаргасулас умышленно въехал в толпу на угнанном автомобиле. Он разогнался до скорости 60 километров в час.

Среди погибших по вине Гаргасуласа есть дети – трехмесячный ребенок и 10-летняя девочка. Во время вынесения приговора он не проявил никаких эмоций.

Обвинение настаивало на пожизненном заключении без возможности условно-досрочного освобождения.

Судья приговорил убийцу к шести пожизненным срокам с правом подачи заявки на УДО через 46 лет – тогда ему будет 73 года.