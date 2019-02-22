В Иркутской области прокуратура проверит информацию о жертвоприношении пяти верблюдов в лесу под Ангарском ради "укрепления России", сообщается на сайте регионального ведомства.

В начале февраля в Сети появилось видео, в котором бурятские шаманы "на укрепление России и ее народов" принесли в жертву пять верблюдов. Древний обряд из-за своей жестокости вызвал большой общественный резонанс.

Мероприятие организовал заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. "У бурят наивысшим подношением богам из животных является верблюд, а цифра пять в гаданиях является наивысшей оценкой знаний", – сказал он на видео.

Как отмечает "Интерфакс", Цыбиков уже дал объяснения в надзорном ведомстве. По его словам, подобное жертвоприношение проводилось 300 лет назад. Он отметил, что на его памяти, шаманов ранее не привлекали к ответственности за проведение обрядов.

"Мы результата уже достигли – люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее", – пояснил Цыбиков и подчеркнул, что примет любое наказание.