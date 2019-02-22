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Второй тур кастинга NEW DJ DFM прошел в Барнауле

, ИА "Амител"
Отборочный тур кастинга на радиоведущего DFM Барнаул прошел 21 февраля

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

21 февраля в Барнауле прошел отборочный тур Открытого кастинга на DJ одной из самых танцевальных радиостанций города – DFM Барнаул. Кастинг вызвал ажиотаж среди барнаульцев, которые хотели попробовать себя в роли радиоведущего.

Мероприятие прошло в барнаульском коктейль-баре "КРЫША". Многие конкурсанты заметно волновались, запинались, оговаривались и нервно смеялись. Ведь не каждый день выступаешь на сцене перед толпой людей, которые оценивают твои способности, навыки, тембр голоса, а также умение вести себя на публике.

Ребята должны были выйти на сцену, интересно рассказать о себе, ответить на приготовленные заранее вопросы: правильно прочитать название исполнителя и трека на русском и английском языках, а также сделать оригинальную подводку к песне. Но несмотря на волнительную атмосферу, участников кастинга приветствовали только ободряющие аплодисменты.

По словам участницы отборочного тура, студентки АлтГУ Евгении Буштаковой, такие кастинги учат людей работать на публике, что необходимо в работе радиоведущего. "Мне нравится, что это проходит в такой обстановке, где мы все на виду. Да, конечно, стеснение есть, но тем не менее с этим надо бороться, надо учиться работать на публике. Несмотря на то, что мы будем сидеть в кабинете и говорить в микрофон, но все равно мы должны не смущаться говорить перед публикой. И это дает нам возможность проявить себя в чем-то новом", – делится своими впечатлениями конкурсантка.

В открытом конкурсе приняли участие абсолютно разные люди: кто-то еще учится в университете, кто-то уже работает, желание стать ведущим изъявили и те, кто уже попробовал в этой жизни все и искал чего-то нового.

К примеру, Артем Белей в свои 38 лет успел поработать администратором в ресторане, устраивал вечеринки и многое другое. По его мнению, кастинг на радио DFM Барнаул может открыть ему совершенно новые пути.

"Может быть я и не буду победителем этого кастинга, но я считаю, что, возможно, он приведет меня не на DFM, а в другое место. Таких кастингов должно быть больше только для того, чтобы люди раскрывались. И вообще нужно давать как можно больше возможностей людям выступать с микрофоном именно перед аудиторией и именно в свете направленных на тебя софитов. Кто-то, когда нервничает, начинает задыхаться, кто-то не может говорить, а я начинаю болтать", – рассказал он.

Примечательно, что покорять барнаульскую радиостанцию пришли не только барнаульцы. Принять участие в кастинге решил и житель Новокузнецка Александр Дорофеев. Молодой человек заметно волновался, но на сцене сумел рассмешить всех присутствующих шутками над самим собой. По словам Александра, переехать в другой город – не проблема для него. А в родном городе Александра, к сожалению, мероприятий такого формата не проходит. Именно проекты такого формата способны раскрыть творческий потенциал человека, чем собеседование один на один.

Один их членов жюри, радиоведущая DFM в Барнауле Даша Даль отметила, что все ребята проявили себя хорошо, хотя было видно, как они волнуются.

"Все ребята очень яркие, они показали свою харизму и свой красивый голос, и нам очень хотелось бы взять кого-нибудь умного, голосистого и харизматичного. И такие ребята есть. Радиоведущий не обязательно должен иметь специальное образование, и у большинства ведущих его нет", – рассказала радиоведущая.

Дарья добавила, что такой кастинг проходит в Барнауле впервые. И команда DFM Барнаул уверена, что смогут найти среди барнаульцев того самого, который покорит радиоаудиторию и станет ярким ведущим.

Из всех присутствующих на отборочном туре, жюри выбрали 10 парней и девушек, которые не побоялись заявить о том, что они хотят работать на радио. Впереди у ребят работа со звукорежиссером Медиагруппы FM-Продакшн, в студии. После этого жюри отберут еще шесть человек, из которых барнаульцы и представители радиостанции выберут NEW DJ DFM!

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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