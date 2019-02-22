Жительницу Онгудайского района Республики Алтай обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно данным правоохранителей, в ночь на 15 декабря в дежурную часть поступило сообщение жительницы села Онгудай о том, что ее соседи громко себя ведут.

На место направился участковый полиции.

"Войдя в квартиру 35-летней жительницы села Онгудай, полицейский потребовал прекратить противоправные действия. В ответ на это женщина нанесла служителю закона не менее четырех ударов по лицу баллончиком из-под дезодоранта, укусила его за руку, поцарапала лицо и нанесла несколько ударов кулаком по голове", – уточняют в СКР.

Свою вину женщина не признала. Сейчас она знакомится с материалами уголовного дела.