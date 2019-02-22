Фото и видео: пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF

Фотоловушки вновь "поймали" снежных барсов на плато Укок в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

О результатах исследований мест обитания этих уникальных животных рассказали участники экспедиции, которые проверили одиннадцать автоматических камер, установленных для мониторинга ирбиса на Укоке еще в 2018 году.

"Снежных барсов на Укоке зафиксировали семь из одиннадцати фотоловушек. Предварительно, сравнивая пятна на шкуре животных, мы уверенно можем сказать, что на кадрах точно отметились три особи ирбиса. К сожалению, остальные кадры камер смазанные или слишком темные: провести сравнение особей по ним невозможно. Всего же с января 2018 года на плато Укок камеры зафиксировали двадцать пять проходов ирбиса и пять разных особей вида: два самца и самка с двумя котятами, – отметил координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Отметим, что на этой неделе стартовала вторая экспедиция в рамках полномасштабного учета ирбиса в России: на работы отправилась команда специалистов Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай. Результаты учета WWF огласит в апреле-мае после камеральной обработки результатов полевых работ.