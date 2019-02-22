В Златоусте девочка потеряла сознание от нехватки воздуха, повиснув на капюшоне на горке во время прогулки в детском саду, все это происходило на глазах воспитателя, сообщает телеканал "360".

Мать пострадавшей девочки опубликовала видео на своей странице во "ВКонтакте". На кадрах видно (верхний правый угол), как ребенок повис на капюшоне и дрыгает руками и ногами. Воспитатель стоит в стороне и даже не реагирует. В это время помочь ребенку пытались другие дети, но безуспешно.

После подошла сама воспитательница. В общей сложности ребенок провисел почти полторы минуты.

По словам матери пострадавшей девочки, ее дочь была без сознания, когда ее положили в медкабинете. В чувства ребенка привели методист и логопед. Без сознания она была около семи минут.

О произошедшем матери ничего не рассказали. О том, что случилось с ее ребенком, женщина узнала только на следующий день.

"Вчера я просто ревела, когда увидела видео. Я в ужасе. Не хочу, чтобы это произошло еще когда-нибудь. И как бы ни было, спасибо, что сняла. Я бы свою девочку уже не увидела", — написала она.

Уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина сообщила, что ей доложили об инциденте и сейчас она собирает информацию.