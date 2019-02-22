Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заступился за питерского школьника, которого остранили от занятий в школе из-за перекрашенных волос, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно.

"За подобные действия нельзя лишать учащихся процесса обучения, отстранять от занятий. Все воспитание должно строиться через беседы. Мы требуем вернуть ученика в школу. Потом мы удивляемся, что у ребят случаются психологические срывы, они участвуют в драках. Нельзя давить на детей по мелочам, нельзя их выгонять из школы, из дома. Это недопустимо", — заявил Жириновский.