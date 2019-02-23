На церемонии открытия выступил губернатор Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Более 700 спортсменов из 40 районов края прибыли в Ребриху для участия в XXXIV зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, сообщает региональное правительство.

На церемонии открытия 22 февраля выступил губернатор Виктор Томенко. Он поприветствовал участников соревнований и поблагодарил организаторов за теплый прием.

"Олимпиады в сельских районах Алтайского края уже давно стали любимым мероприятием: в любую погоду сотни участников соревнований приезжают в гости друг к другу, — сказал глава региона. — Но самое главное — эти соревнования всех нас объединяют, делают нас ближе и дают почувствовать, что все наши районы, все мы — один большой Алтайский край".

Томенко подчеркнул, что гордится и восхищается сибирскими спортсменами, которые всем демонстрируют пример правильного здорового образа жизни.

Также губернатор успел наградить нескольких первых призеров. Ими оказались спортивные семьи из Благовещенского, Кытмановского, Михайловского, Новичихинского и Родинского районов.