Минприроды подготовило список животных, которых предлагается запретить содержать в домашних условиях. Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В него вошли, в частности, крупные хищники, которые весят более 20 кг (гепарды, ирбисы, леопарды, медведи, пантеры, пумы и рыси).

Также хотят наложить вето на таких опасных для окружающих "домашних питомцев" как скорпионы, ядовитые змеи и пауки (черные вдовы и каракурты).

Отдельно перечислены животные, которые после принятия законопроекта россиянам уже нельзя будет завести потому что слишком трудно создать подходящие условия для жизни таких подопечных.

Это бегемоты, вилороги, дикообразы, дрофы, жирафы, журавли, кенгуру, киты, моржи, носороги, обезьяны, пеликаны, пингвины, сирены, слоны, страусы, тапиры и тюлени.