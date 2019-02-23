В барнаульском ТРЦ "Огни" сегодня, 23 февраля, проходит конкурс "Бородач Барнаула – 2019", сообщается на странице торгово-развлекательного центра.

Начиная с 15:00 там выбирают победителей в нескольких номинациях. В частности, победителями станут участники, имеющие самую длинную и необычную бороды.

Отдельные номинации выделены для самых молодых, возрастных и сильных бородачей. Кроме того, ожидается награда за самый брутальный образ и приз зрительских симпатий.

Также были анонсированы выступление рэп-исполнителя и StandUp-комика.