Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщили о массовом ДТП вечером 23 февраля с участием нетрезвого водителя.

По информации очевидцев, автолюбитель на "Жигулях" попытался скрыться от полицейских, но слишком далеко уехать ему не удалось.

Не справившись с управлением, водитель ВАЗ-2105 протаранил четыре автомобиля, после чего был задержан сотрудниками ДПС.

Авария случилась на улице Взлетной в районе здания №15Б. По словам барнаульцев, "гонщик" находился в сильном алкогольном опьянении.