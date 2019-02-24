Похититель телевизора у жительницы Новосибирска нашелся в колонии соседнего региона, сообщает региональное управление МВД России.

11 января текущего года в полицию обратилась горожанка, заявив о краже имущества. Она рассказала, что мужчина приехал, чтобы арендовать у нее жилье.

Но через пару дней она обнаружила пропажу и квартиранта, и принадлежащего ей телевизора с кронштейном, стоимостью 14 тысяч рублей.

По результатам расследования выяснилось, что "погостил" у потерпевшей ранее судимый 30-летний житель Алтайского края.

Нашли его в колонии соседнего региона, где он уже отбывал наказание за другое преступление. К этому времени он уже успел продать по объявлению похищенную технику.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Теперь его срок пребывания в колонии может увеличиться.