Пожилая местная жительница 23 февраля стала жертвой мошенника, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев высокий смуглый мужчина в синем костюме проник в квартиру пенсионерки, проживающей по адресу Ярных 52, под предлогом продажи норковой шубы.

В результате бабушка лишилась 28 тысяч рублей, браслета и золотой цепочки с крестиком.

Каким именно образом деньги и ценные вещи попали в руки злоумышленника, не уточняется.

С места происшествия мужчина скрылся на дорогой белой иномарке, утверждают свидетели.

Напомним, ранее в городе аналогичным способом распространяли шубы из искусственного меха, выдавая их за натуральные норковые.