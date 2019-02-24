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В Рубцовске взрыв печи оставил семью без жилья

, ИА "Амител"
Население собирает теплые вещи для пострадавших

Сгорела практически вся одежда семьи, а дом теперь не пригоден для жилья / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Пожар в Рубцовске оставил без жилья семью, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

Очевидцы сообщают, что возгорание случилось около 23:00 в доме №27 на улице Герцена.

По предварительной информации, распространение огня произошло из-за взрыва печи.

В этот момент никого в доме не было, поэтому никто не пострадал.

Но сгорела практически вся одежда семьи, а дом теперь не пригоден для жилья.

В связи с этим местные жители собирают для погорельцев одежду (на женщину размера 44-46 и на мужчину размера 52-54) и другую помощь.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

24.02.2019 12:20
месный

он чё порохом топил?

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