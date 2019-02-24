Жительница Новосибирской области сообщила в паблике "Инцидент Новосибирск" о нападении на ее трехлетнюю дочь в Мошковской ЦРБ.

По ее словам, когда она с ребенком находилась в очереди на прием к врачу, к ним подбежала незнакомая девочка.

Она сорвала с ушей дошкольницы сережки и проглотила их. Аналогичной атаке подверглась еще одна маленькая пациентка.

Позднее выяснилось, что агрессивную несовершеннолетнюю привезли на операцию из интерната для душевнобольных.

"Сопровождающие ее люди оставили душевнобольного ребенка одного в коридоре больницы, где она и напала на двух детей, сорвала с них сережки и проглотила, – рассказала мать пострадавшей. – У обеих девочек разрывы мочек".

В произошедшем женщина винит сотрудников интерната, которые не следили за своей подопечной.