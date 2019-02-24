"Университет" 23 и 24 февраля в рамках 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "А" одержал две победы над аутсайдером турнира – "Тарханом" из Стерлитамака, сообщает "Алтайский спорт".

В субботу алтайским волейболистам на своей площадке потребовалось четыре сета для победы. Наибольшее сопротивление гости оказали в самом старте игры.

Башкирские спортсмены в напряженнейшем противостоянии вырвали первую партию – 27:29.

В последующие сеты команда из Барнаула наращивала обороты и в итоге в последнем отрезке матча практически не встретила сопротивления: 25:23, 25:19, 25:13.

В воскресенье начало матча опять было за спортсменами из Барнаула. В первом игровом отрезке они победили 25:22.

На этом удача барнаульцев исчерпалась. Две следующие партии завершились в пользу гостей: 25:27, 22:25.

Однако хозяева площадки не опустили руки и в результате вырвали итоговую победу: 26:24, 15:8.

Стоит отметить, что удачный уик-энд прервал четырехматчевую безвыигрышную серию "Университета". Последний раз до этого "студенты" побеждали в конце января.