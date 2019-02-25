Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с острым инфарктом, сообщает Пятый канал.

По имеющимся данным, самочувствие 80-летней актрисы ухудшилось вечером 24 февраля. Она пожаловалась на боль в груди, после чего ее доставили в больницу.

Отмечается, что в настоящее время она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что после скандала на телевидении Федосеева-Шукшина попала в больницу. Это произошло чуть более недели назад.

20 ноября 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за продюсера Бари Алибасова.

Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и другим.